Piramides'in eski yıldızı Ramazan Sobhi, doping nedeniyle 4 yıllık men cezası almasının ardından bir sonraki adımına dair belirsizliği gündeme getirdi.

Uluslararası Dopingle Mücadele Örgütü, Ramazan Sobhi'den alınan doping numunesinin pozitif çıkmasının kanıtlanması nedeniyle oyuncuya 4 yıl men cezası verdiğini açıklamıştı.

Bu karar, önümüzdeki dönemde geleceği belirsiz olan Ramazan Sobhi'nin sözleşmesinin Piramides kulübü tarafından karşılıklı anlaşmayla feshedilmesine yol açtı.

Ramazan Sobhi, "MBC Mısır" kanalına verdiği kısa bir röportajda bir sonraki adımının ne olacağı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum, henüz bu konuyu düşünmedim."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde, geleceğimle ilgili her şeyi konuşacağım."

Önümüzdeki pazar akşamı Premier Lig'in altıncı haftasında oynanacak Zamalek ile Ahli arasındaki zirve mücadelesi hakkında ise, Ahli'nin eski oyuncusu Ramazan Sobhi, bu maçın hesaplara gelmediğini vurguladı.

Şunları ekledi: "Maç zor, sonuç her zaman tahmin edilemez. Şu anda iki takım da ligde 5 maç oynadıktan sonra iyi bir fiziksel seviyeye ulaştı. Güçlü bir maç izlemeyi diliyorum."



