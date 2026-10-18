Biletler 13 dakikada tükendi: Messi'nin ziyareti İspanyolları çıldırttı

Arjantinli Lionel Messi'nin önümüzdeki perşembe günü İspanya'nın Oviedo kentinde katılacağı etkinliğin biletleri yalnızca 13 dakikada tükendi. Elektronik sırada bekleyen kişi sayısının 16 bini aşması, Inter Miami yıldızıyla buluşmaya olan ilginin boyutunu yansıtan bir manzara oluşturdu.

Asturias Prensesi Vakfı, pazar günü saat 10.00'da, 2026 Asturias Prensesi Ödülleri töreni kapsamındaki kültürel etkinliklere dahil olan bu organizasyon için 4.700 ücretsiz bilet satışa sundu; biletlerin tamamı rekor bir sürede tükendi.

Marca gazetesinin bugün pazar günü yayımladığı habere göre, bilet talebi için vakfın internet sitesine yapılan bağlantılar aynı anda 16.200 kişiyle zirveye ulaştı.

Messi'nin perşembe günü, bölge başkenti Asturias'taki Spor Sarayı'nda çocuklara ve gençlere yönelik bir etkinliğe katılması planlanıyor. Bu etkinlik, Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü almasından bir gün önce gerçekleşecek.

Ödül, Arjantinli yıldıza olağanüstü sportif kariyerinin, bunun yanı sıra en çok ihtiyaç duyan çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim olanaklarını güçlendirmeye yönelik aralıksız insani çabalarının takdiri olarak verilmişti.

Pazar günü yerlerini ayırtmayı başaran 4.700 bilet sahibinin yanı sıra etkinlikte, vakfın düzenlediği "Sözü Al" kültür programı kapsamındaki "10 Numara Oyunu" etkinliğine katılan eğitim camiasından 1.500 kişi de yer alacak.

Bu etkinlik, bu yıl ödüllere eşlik eden ve yoğun ilgi gören kültürel faaliyetler dizisinin bir parçası olarak düzenleniyor; zira Amerikalı şarkıcı Patti Smith'in Gijon ve Oviedo kentlerinde vereceği iki ücretsiz konserin biletleri de dakikalar içinde tükendi.

Ayrıca Amerikalı astronot Christina Koch'un katılımıyla Oviedo'da düzenlenecek gece gözlem etkinliği için izin verilen kontenjan da doldu. Koch, etkinlikte kariyerinin öne çıkan dönemlerinden ve uzay görevleri sırasında yaşadığı deneyimlerden söz edecek.