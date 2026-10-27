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Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Bezerra'nın ilk golüyle Şabab Al-Ahli, Hilal maçı öncesi Asya'nın zirvesine çıktı

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Esteghlal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Esteghlal
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Hilal - Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
J. Bezerra
Zamalek SC
Birleşik Arap Emirlikleri
İran
Suudi Arabistan
Brezilya
Mısır

Kıtanın tahtını kim kapacak?

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al-Ahli, Suudi Arabistan ekibi Hilal ile oynanacak merakla beklenen karşılaşmadan bir hafta önce, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde Batı grubunun zirvesini kendi ülkesinden Al-Ain ile paylaşarak ele geçirdi.

Shabab Al-Ahli, bugün salı günü Dubai'deki Rashid Stadyumu'nda Asya Elit turnuvasının lig aşamasının üçüncü haftasında konuk ettiği İran ekibi Esteghlal Tahran'ı 2-0 mağlup etti.

Emirlikler ekibi adına skoru açan Matheusão, karşılaşmanın 69. dakikasında Sardar Azmoun'dan aldığı isabetli pası tek dokunuşla ağlara gönderdi.

84. dakikada Azmoun bu kez Brezilyalı yıldız Juan Bezerra'ya gol hazırladı; Bezerra sağ ayağıyla yerden vurduğu topu ağlara gönderdi.

Bu gol, Bezerra'nın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Zamalek'ten gelerek Shabab Al-Ahli'ye katılmasından bu yana bu takımla attığı ilk gol oldu.

Bu galibiyet, Emirlikler ekibinin Asya turnuvasındaki üst üste üçüncü galibiyeti oldu ve puanını 9'a yükseltti. Takım bu puanla Batı grubunda, lider konumundaki hemşehrisi Al-Ain'in yalnızca averajla gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Emirlikler ekibi en zorlu sınavını gelecek salı günü, lig aşamasının dördüncü haftasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadyumu'nda Hilal'e konuk olarak verecek.

Bu maç, özellikle Hilal bugün salı günü lig aşamasının üçüncü haftasında Katar ekibi Al-Shamal'ı yenmeyi başarır ve puanını yine 9'a yükseltirse, zirve mücadelesinde belirleyici olabilir.

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