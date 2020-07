Beto'dan Göztepe'ye duygusal veda

Göztepe ile sözleşmesi sona eren Portekizli file bekçisi Beto, veda mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran 38 yaşındaki kalecinin açıklamaları şu şekilde:

“Hayatımda bir dönem daha sona erdi. Üç yılda neredeyse 100 maça çıktım. Sahaya her çıktığımda geride ter, kan ve gözyaşı bıraktım. Önümüze çıkan tüm engelleri bu muhteşem taraftar sayesinde aştık. Her zaman arkamda durdular. Onlara teşekkür ediyorum. Geride bıraktığım üç yıl için tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım iyi bir kaptan olabilmişimdir. Bu takıma kaptanlık yaptığım için gurur duyuyorum. Her şey için teşekkürler”