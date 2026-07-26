Faslı milli futbolcu Abdessamad Ezzalzouli, sahalara dönüş için rehabilitasyon programına devam ederken, Real Betis onun geleceğiyle ilgili gerek sakatlığından iyileşmesi gerekse yaz transfer döneminde ayrılma ihtimali konusunda sakin bir tutum sergiliyor.

Ezzalzouli, Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılmasını engelleyen sakatlığının ardından günlerdir Sevilla'da formunu geri kazanmak için antrenman yapıyor.

AS gazetesine göre raporda, oyuncunun yaz tatili sırasında kişisel bir inisiyatifle iyileşme sürecine başladığı, ayrıca aynı dönemi İngilizce dersleri almak için değerlendirdiği ve bunun gelecekteki her türlü zorluğa hazır olduğunu yansıtan bir adım olduğu belirtildi.

Real Betis Sportif Direktörü Manu Fajardo, Ezzalzouli'nin belirlenen tıbbi programa göre ilerlediğini doğrularken, oyuncunun sakatlandığı andan itibaren gösterdiği profesyonelliği övdü.

Fajardo şunları söyledi: "Abdessamad, kendisi için hazırlanan zaman çizelgesine tamamen bağlı kalıyor. Sakatlandığı andan itibaren mümkün olan en kısa sürede dönebilmek için gece gündüz çalışıyor. Geriye kalan tek şey şuttaki gücünü tam olarak geri kazanması, ancak her şey kulüp doktorlarının belirlediği şekilde ilerliyor."

Şöyle devam etti: "Ezzalzouli'nin rehabilitasyon süreci boyunca gösterdiği profesyonelliği ve bağlılığı takdir etmek gerekir."

Dünya Kupası'nda yer alamamasına rağmen Ezzalzouli, geçen sezon Betis ile ortaya koyduğu performansların ardından hâlâ transfer piyasasında öne çıkan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Endülüs kulübü, oyuncunun piyasa değerini yaklaşık 30 milyon euro olarak belirliyor; ancak bu rakamla gelen hiçbir teklifi görüşme niyetinde değil. Nitekim kendisiyle anlaşmak için yapılan ilk girişimleri, 60 milyon euroluk serbest kalma bedeline yönlendirdi.

Raporda, hem sahalara dönüş hem de geleceğinin netleşmesi konusunda Betis'in de oyuncunun da herhangi bir acele içinde olmadığı, kulübün ancak mali beklentilerini tam anlamıyla karşılayan bir teklif alması hâlinde ayrılığına onay vereceği ifade edildi.

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