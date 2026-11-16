Hollanda Milli Takımı'nın bu pazartesi akşamı Almanya deplasmanında aldığı 5-0'lık ağır yenilgi, teknik direktör Xavi Hernandez ve Hollandalı yıldızları derinden etkiledi. Özellikle yalnızca 3 gün kadar önce Yunanistan'ı 7-0 gibi ezici bir skorla yenen Hollanda cephesinde kimse maçın böylesine farklı bir sonuçla biteceğini asla beklemiyordu.

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Xavi, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum ve bu üzücü, çünkü bugüne kadar oyuncularımla çok gurur duyuyordum. Bugün yaşananlar inanılmazdı ve bir teknik adam olarak benim için bir şok oldu" dedi. Xavi şöyle devam etti: "Oyuncularla konuştum ve onlara zihniyetimizi değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Bugün rekabet edemedik, çünkü değerlerimize sadık kalmadık. Bunu kabul edemeyiz. Bugünden sonra birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Ruhu olan oyunculara ihtiyacımız var."

Virgil van Dijk ve Frenkie de Jong'un yokluğuna ilişkin olarak ise "Bunun yaşananlarla hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı. Gelecekte farklı oyuncuları kadroya çağırma ihtimaliyle ilgili soruya da şu yanıtı verdi: "Teknik direktör olarak karar verme sorumluluğu bende. Şimdi marta kadar vaktimiz var ve neyse ki çeyrek finale yükselerek asıl hedefimize ulaştık." Xavi sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün utanç vericiydi. Bu sonucun %99'u değerlerimizle ilgili. Almanya'yı da tebrik etmemiz gerekiyor, oyunlarının kalitesi nedeniyle büyük zorluklar yaşadık."

Önümüzdeki döneme dair Hollanda radyosu NOS'un internet sitesine konuşan Xavi, "Oyuncuları takip edeceğim ve yaşananları analiz edeceğim" dedi. Xavi ayrıca şunları söyledi: "Bugüne kadar iyi bir şey inşa ediyorduk, ancak bugün tam tersi oldu. Bu sadece tek bir maç. Ben de kişisel olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ve bu maçtan çok şey öğreneceğiz."

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Dumfries: "Kolektif bir başarısızlıktı"

Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı Denzel Dumfries de yenilgiyle ilgili olarak "Kolektif bir başarısızlıktı. Bu akşam son derece hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledik" dedi.

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Dumfries, beşinci golün ardından oyuncuların verdiği tepkiye değinerek şunları ekledi: "Elbette aramızda karşılıklı bir öfke vardı. Bunun olmaması gerekiyor, bu yüzden bunu birbirimize dile getirdik."

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Dumfries sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayal kırıklığı vardı ve odağımı korumaya çalıştım, çünkü oynamaya devam etmek zorundasınız. Bu tür durumlarda birbirimize kenetlenmeye çalışıyoruz ama bu zor. İkili mücadelelerde çok zayıftık ve büyük boşluklar bıraktık. Bu da onları hücum geçişlerinde tehlikeli hâle getirdi."

Yunanistan karşısında alınan 7-0'lık galibiyet ile Almanya karşısındaki yenilgi arasındaki tezat hakkında ise şunları söyledi: "Yunanistan'a karşı böyle bir galibiyetin ardından o iyi hissi korumak istiyorsunuz, ancak aynı yolda devam edemedik. Performans kısacası yeterli değildi."

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Derry Scherhant'ın attığı ilk golde sorumluluğu olduğunu kabul eden Dumfries, "1-0'lık golde fazla geriye çekildim ve bu ona büyük bir alan açtı. Sağ ayağını kullanıyor, bunu biliyorum. Bunun olmaması gerekiyordu" dedi. Dumfries son olarak şunları söyledi: "Bu konularda kendime karşı her zaman çok dürüstüm. Dediğim gibi, büyük bir hayal kırıklığı var."

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