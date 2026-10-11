Barcelona, önümüzdeki salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak ve bu sezon turnuvada sahası dışındaki ilk zaferini elde etmeyi hedefliyor. Katalan ekibi, yolculuğuna Feyenoord'u 5-1 yenerek başlamıştı. Takım, maça yeni yedek formasıyla çıkmaya hazırlanıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona bugün pazar günü, Getafe'yi 3-0 yenerek ligde sekizinci galibiyetini almasının ardından rejenerasyon ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna salı günü İspanya saatiyle tam 21.00'de Galatasaray'a konuk olarak devam edecek.

Katalan ekibi, sakatlıkları nedeniyle Raphinha, Andreas Christensen, Frenkie de Jong ve Ronny Bardji'den yoksun olarak İstanbul'a yolculuğuna erken saatlerde başlayacak.

Barcelona kafilesinin, Sant Joan Despí'deki Joan Gamper Spor Tesisleri'nden tam 08.40'ta El Prat Havalimanı'na doğru hareket etmesi planlanıyor.

Gelecek maçlar GAL Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Türkiye'deki şehre yapılacak özel uçuş saat 09.40'ta kalkacak; kafile, 3 saat 40 dakika süren yolculuğun ardından, İspanya saatinden bir saat geri olan yerel saatle 14.20'de şehre varacak.

Öğleden sonra ise Hansi Flick ve Pau Cubarsí, İspanya saatiyle tam 16.45'te Ali Sami Yen Stadı'nda resmi basın toplantısını gerçekleştirecek. Barcelona, yerel basın mensuplarına ve Katalonya'dan gelen gazetecilere konuşmak üzere savunma oyuncusu Cubarsí'yi seçti.

Basın toplantısının ardından Barcelona oyuncuları, Türk ekibiyle oynayacakları maça hazırlanmak için İspanya saatiyle 17.30'dan itibaren maçın oynanacağı sahada antrenman yapacak.

Diğer tarafta Galatasaray, geçen cuma Kasımpaşa'yı 3-1 yenmesinin ardından Türkiye Ligi'nde puan durumunun zirvesinde yer alıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, adı henüz belirlenmeyen bir takım oyuncusuyla birlikte İspanya saatiyle tam 12.00'de bir basın toplantısı düzenlemesi, antrenmanın ise bundan bir saat sonra kulübün spor tesislerinde başlaması planlanıyor.

Barcelona İstanbul'da, bu sezonun yedek formasıyla sahaya çıkacak. Siyahtan mora geçiş yapan bir tonlamayla öne çıkan forma, "Nike" markası, Kobe Bryant çizgisi ve Katalan kulübü arasındaki iş birliğinin ikinci serisine ait şortlara da aynı rengi taşıyor.

Barcelona bu formayı bu sezon yalnızca bir kez giydi; o da Elche'yi 5-0 ezdiği İspanya Ligi'ndeki açılış maçında olmuştu.



