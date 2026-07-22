Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, orta saha oyuncusu Nayef Mesud'u Al Fateh'ten kadrosuna kattığını açıkladı. Böylece oyuncu, kulübün mevcut yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği beşinci transfer oldu.

Al Ahli resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı açıklamada, Nayef Mesud ile 2030 yılında sona erecek, önümüzdeki 4 yıllık bir sözleşme imzaladığını doğruladı.

Mesud transferle ilgili şu sözleri sarf etti: "Al Ahli'ye katılmak kariyerimde önemli bir adımı temsil ediyor. Bu kulübün değerini ve köklü tarihini çok iyi biliyorum. Ayrıca taraftarlarına karşı taşıdığım sorumluluğun büyüklüğünün de farkındayım."

Şu sözlerle tamamladı: "Sahada elimden gelen her şeyi vereceğim. Kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamayı ve birlikte Al Ahli'nin adına yakışır başarılar elde etmeyi umuyorum."

Nayef Mesud, Gambiyalı Abubakar Sidi Kinteh, Portekizli Francisco Trincao, Ermeni Eduard Spertsyan ve Suudi Arabistanlı Mişal Al Mutayri'nin ardından Al Ahli'nin mevcut yaz transfer döneminde bağladığı beşinci transfer oldu.

Nayef Mesud kariyerine Al Qadsiah takımında başladı; 2020'de A takıma yükseltildi, ardından Ocak 2024'te kiralık olarak Al Khaleej'e, aynı yılın yazında ise Al Fateh'e geçti.

Geçtiğimiz sezon 25 yaşındaki oyuncu, Al Fateh forması altında Roshn Ligi ve İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası olmak üzere iki turnuvada 27 maça çıktı; bu süreçte yalnızca bir gol kaydederken hiçbir asist yapmadı.