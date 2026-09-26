Beşinci kez döndü: Umman, Suudi Arabistan'a 47 yıldır özlenen başarıyı yaşattı

Suudi Arabistan Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasında Umman karşısında aldığı büyük galibiyetin ardından 47 yıldır özlenen bir başarıya imza attı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün Cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının grup aşamasının ikinci hafta maçında Umman ile karşılaştı ve rakibini 3-0 mağlup etti.

Bu galibiyet, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın üst üste ikinci galibiyeti oldu. İlk maçında Kuveyt'i tek golle geçen ekip, puanını 6'ya yükselterek Birinci Grup'un lideri konumuna oturdu ve ikinci sıradaki Irak'ın iki puan önüne geçti.

Suudi Arabistan'da yayımlanan "Er-Riyadiyye" gazetesine göre, Suudi Arabistan Milli Takımı yaklaşık 47 yıl sonra ilk kez Arap Körfezi Kupası'nda ilk iki maçını kazanmayı başardı.

Suudi Arabistan'ın bunu son gerçekleştirdiği zaman, 1979 yılında düzenlenen "Körfez 5" turnuvasıydı. O dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 mağlup etmiş, ardından yine Umman'ı 4-0 yenmişti.

İşin ilginç yanı, bu başarıya rağmen Suudi Arabistan o turnuvada şampiyonluğa ulaşamamıştı. Kupa, tüm maçlarını kazanarak 18 puanla turnuvanın zirvesine yerleşen Irak'ın olmuş, Suudi Arabistan ise ikinci sıradaki Kuveyt'in ardından üçüncü sırada yer almıştı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, "Körfez 27" turnuvasının yarı finaline yükselen ilk takım olduğunu ve grubun liderliğini elde etmek için önümüzdeki Salı günü oynanacak üçüncü hafta maçında Irak ile berabere kalmasının yeterli olacağını hatırlatalım.