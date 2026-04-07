Beşinci eksiklik... Al-Ahli Jeddah oyuncusu Al-Fayha'nın seçmelerinde elendi

Suudi Roshen Ligi'nde Al-Fayha ile oynayacağı merakla beklenen maçtan birkaç saat önce, Al-Ahli Jeddah'ta sakatlıklar devam etti.

Al-Ahli, yarın Çarşamba günü, Roshen Ligi'nin 29. haftasından öne alınan maçta, Al-Fayha'nın konuğu olacak.

Suudi gazetesi "Al-Riyadiah", Al-Ahli'nin maç kadrosunda sakatlığı nedeniyle Suudi bek Zakaria Hawsawi'nin adının yer almadığını bildirdi.

Hosawi, geçen Cumartesi günü Al-Inmaa Stadyumu'nda oynanan Roshen Ligi'nin 27. haftasında Damak'ı 3-0 yendikleri maçta, Suudi milli takımından sakat olarak döndükten sonra Al-Ahli kadrosunda yer almamıştı.

Ayrıca okuyun: Al-Ahli'de sürpriz... Abu Al-Shamat ve Ibanez'in Al-Fayha maçındaki durumu açıklandı

Gazete, Suudi sol bek oyuncusunun dizindeki sakatlığının iyileşme durumunu belirlemek için Salı günü Al-Majma'ya gitmeden önce tıbbi testlere tabi tutulduğunu ve sonuçların kadrodan çıkarılmasına yol açtığını açıkladı.

Hosawi, Al-Ahli'nin Al-Fayha maçında kaybedeceği beşinci oyuncu oldu. Önceki kayıplar arasında Brezilyalı savunma oyuncusu Roger Ibanez, Türk savunma oyuncusu Merih Demiral, Suudi sağ bek Ali Majrashi ve Fransız orta saha oyuncusu Valentin Atangana yer alıyor.

Al-Ahli, Roshen Ligi'nde 65 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde ve ikinci sıradaki Al-Hilal'in ise gol farkıyla gerisinde bulunuyor.