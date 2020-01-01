Beşiktaş'tan Yiğit Şengil'e davet

Beşiktaş paylaşımı yaptığı için, Bursaspor'un yollarını ayırdığı genç futbolcu Yiğit Şengil, siyah beyazlılar ile antrenmanlara çıkmak için davet aldı

TFF 1. Lig ekiplerinden 'un kısa süre önce yollarını ayırdığı Yiğit Şengil'e Beşiktaş'tan destek geldi.

16 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada siyah beyazlıların kendisini antrenmanlara davet ettiğini duyurdu.

Yiğit Şengil, sosyal medya hesabından yaptığı Beşiktaş paylaşımı nedeniyle Bursaspor taraftarları tarafından tepki görmüş ve yeşil beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." diyerek oyuncu ile yollarını ayırmıştı.