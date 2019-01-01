Beşiktaş'tan Yevhen Konoplyanka harekatı
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Beşiktaş, Ryan Babel'in Fulham'a transferinin ardından Hollandalı futbolcunun yerini doldurmak için rotasını Almanya'ya çevirdi.
Sabah'ın haberine göre; siyah beyazlılar, 3 yıldır transfer gündeminde yer alan Yevhen Konoplyanka için Schalke'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Alman ekibinin geçtiğimiz sezon 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
Bu sezon Bundesliga'da 8 karşılaşmaya çıkan Ukraynalı futbolcu, henüz golle buluşamadı.