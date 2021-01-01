Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'a yeni teklif

Beşiktaş, talipleri her geçen gün artan Vincent Aboubakar ile milli takım dönüşü masaya oturacak.

Sezon başında Porto'dan transfer edilen Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın en önemli gol silahı konumunda. Yıldız oyuncu gösterdiği performansla takımının Süper Lig'deki liderliğinde büyük pay sahibi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş, 2 maça daha çıkması halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan yıldız oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

West Ham United'ın ilgisi var

Sözleşmesinde 8 milyon euro'ya serbest kalır maddesi olan Aboubakar'ın talipleri de artıyor. Kamerunlu golcüyle, Premier Lig ekibi West Ham United yakından ilgileniyor.

Beşiktaş'ın yeni sözleşme önereceği Aboubakar'ın maaşına da zam yapması bekleniyor. Siyah - beyazlılar talipleri her geçen gün artan Aboubakar ile milli takım dönüşü masaya oturacak.

Aboubakar bu sezon ne yaptı?

Spor Toto Süper Lig'de 25 maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 15 gol atarken 5 kez de asist yaptı. Yıldız oyuncu Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 1 gol atmayı başardı.