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Beşiktaş'tan Veli Kavlak açıklaması

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bjk.com.tr
Beşiktaş, Veli Kavlak'a tazminat ödeyecekleri yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Veli Kavlak hakkında açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Eski futbolcularımızdan Veli Kavlak’a 22 milyon lira tazminat ödeneceğine karar verildiğine ilişkin, sosyal medyada bazı iddialar yer almaktadır.

Editörün Seçtikleri

Böyle bir karar olmadığını belirtir, kulübümüzü yıpratmak amacıyla, maksatlı olarak bu iddiaların ortaya atılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

 

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