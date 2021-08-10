Beşiktaş'tan Umtiti girişimi

Barcelona'nın Fransız stoperi Beşiktaş'ın gündeminde. Umtiti ise kulübünden ayrılmak istemiyor.

Stoper pozisyonu için uluslararası tecrübesi yüksek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Barcelona'da rotasyon oyuncusuna dönüşen Samuel Umtiti için girişimde bulundu.

Sport'un haberine göre siyah beyazlılar Fransız stoperin maaşının bir bölümünü ödeyerek kiralama teklifinde bulundu ve Barcelona da gelen teklifi oyuncuya iletti.

Fikri değişebilir

27 yaşındaki oyuncu gelen teklife sıcak bakmazken, kadroda düşünülen son stoper olmasının, fikrini değiştirebileceği konuşuluyor.

Barcelona'daki yerini kaybeden savunmacı için üst sıraları hedefleyen Fransız Ligue 1 kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor. Nice ve Monaco bu kulüplerden ikisi...

Stoper pozisyonunun yanı sıra sol bek olarak da forma giyen Fransız oyuncu, 2016'da Olympique Lyon'dan 25 milyon euro bedelle transfer edilmiş ve düzenli oynadığı ilk 2 sezonun ardından sakatlıkların da etkisiyle istikrarsız bir görüntü çizmişti. Son iki sezonda 13 lig maçında sahaya çıkabilen Umtiti, geçtiğimiz sezon sadece 5 lig maçında 90 dakika forma giyebilmişti.