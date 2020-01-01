Beşiktaş'tan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

Göztepe mücadelesinde yenilen ikinci gol öncesi kural hatası yapıldığını belirten Beşiktaş yönetimi TFF'ye başvurusunu yaptı.

'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, yenilen ikinci golde kural hatası olduğunu öne sürmüştü. Siyah beyazlı yönetim Göztepe maçının tekrarlanması için talebini Futbol Federasyonu'na iletti.

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

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'Beşiktaş yıkıp geçecek'

Göztepe maçının ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, TFF'y başvuruda bulunacaklarını söylemişti;

"Kuralla alakalı topu bize vermesi gerekirken rakibe veriyor, gol yiyoruz. Beşiktaş bu saatten sonra bugünden itibaren masaya yumruğunu vurdu mu, yıkıp geçecek artık. Gerekli şeyleri biz yapıyorduk ama demek ki yeterli gelmedi. Bizim de farklı bir yol izlememiz gerekiyor. Biz bugün yarışın dışında kalırız ama oyunun dışında kalmayız. Bu oyunu yapanlara karşı bu oyunu bozmak için gerekli müdahaleleri yaparız."

"Kural hatasıyla ilgili başvurumuzu yaparız. Kural hatası varsa ki herkes öyle söylüyor, federasyon ne yapacak, Merkez Hakem Kurulu ne yapacak, kuralı bilmeyen hakemiyle alakalı."