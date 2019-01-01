Hazırlık Kulüpler

Beşiktaş'tan tatsız prova: 0-2

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Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Brescia'ya 2-0'lık skorla boyun eğdi.

Sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, burada çıktığı son hazırlık maçında Brescia'ya 2-0 mağlup oldu.

Siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı takımını sahaya Karius, Lens, Necip, Vida, Caner, Erdem, Oğuzhan, Muhayer, Boyd, Güven ve Quaresma 11'iyle sürerken, ikinci yarıda Utku, Mirin, Rıdvan, Kerem, Orkan, Kartal Kayra, Oğuzhan Akgün ve Umut'a da şans verdi.

İtalya'da gelecek sezon Serie A'da mücadele edecek olan Brescia'ya galibiyeti getiren golleri, 45+3 ve 54. dakikalarda Alfredo Donnarumma kaydetti.

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Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 10 Ağustos'ta Panathinaikos ile yapacak.

Siyah beyazlı ekibin şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarından aldığı sonuçlar şöyle:

  • Beşiktaş 2-1 Pendikspor
  • Beşiktaş 7-1 Kocalispor
  • Beşiktaş 0-2 Eibar
  • Beşiktaş 0-0 Apollon Larisas
  • Beşiktaş 0-2 Udinese
  • Beşiktaş 0-2 Brescia
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