Beşiktaş'tan tatsız prova: 0-2

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Brescia'ya 2-0'lık skorla boyun eğdi.

Sezon öncesi hazırlıklarını 'da sürdüren Beşiktaş, burada çıktığı son hazırlık maçında Brescia'ya 2-0 mağlup oldu.

Siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı takımını sahaya Karius, Lens, Necip, Vida, Caner, Erdem, Oğuzhan, Muhayer, Boyd, Güven ve Quaresma 11'iyle sürerken, ikinci yarıda Utku, Mirin, Rıdvan, Kerem, Orkan, Kartal Kayra, Oğuzhan Akgün ve Umut'a da şans verdi.

İtalya'da gelecek sezon 'da mücadele edecek olan Brescia'ya galibiyeti getiren golleri, 45+3 ve 54. dakikalarda Alfredo Donnarumma kaydetti.

Haberin devamı aşağıda

Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 10 Ağustos'ta Panathinaikos ile yapacak.

Siyah beyazlı ekibin şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarından aldığı sonuçlar şöyle: