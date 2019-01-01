Beşiktaş'tan Quaresma'ya son uyarı

Takımdaki durumu bir türlü netleşmeyen Quaresma'ya İkinci Başkan Serdar Adalı aracılığıyla Fikret Orman'dan ultimatom geldi.

Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılması beklenirken, Beşiktaş yönetimi de oyuncunun bir an önce gitmesini istiyor.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Başkan Fikret Orman'ın, İkinci Başkan Serdar Adalı'ya "Ya tüm alacaklarını bırakarak gider ya da burada kalır" dediği ortaya çıktı.

Fikret Orman'ın uyarısı karşısında alacaklarında indirim yapmayı kabul eden Quaresma'nın, Çin ve ABD ekiplerinin yanı sıra Japon kulüpleriyle de görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Türkiye'de ara transfer döneminin kapanmasına rağmen transferin açık olduğu ülkelerden haber bekleyen siyah beyazlı yönetim, oyuncunun takımda kalmasını istemiyor.

Portekizli futbolcu bu sezon siyah beyazlı formayla 24 resmi maça çıktı, 3 gol attı, 12 asist yaptı.