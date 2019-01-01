Beşiktaş'tan Marcelo'ya şartlı evet

Devre arasında Beşiktaş'a dönmek istediğini yönetime bildiren Marcelo'ya siyah beyazlı yönetim, bonservis sorunun çözmesini istedi.

İki sezon önce Beşiktaş'ta 'a 7 milyon euro bonservisle transfer olan Marcelo Guedes, Fransız ekibiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle siyah beyazlı takıma geri dönmek istiyor.

Milliyet Gazetesinden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Brezilyalı stoper, Beşiktaş Yönetimi ile temasa geçti. Siyah-beyazlıların, Lyon’la 2021’e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuya, “Kapımız sana her zaman açık fakat bonservis sorununu çözmen gerekli” cevabını verdiği belirlendi.

Yönetimin ayrıca Marcelo’ya kadroda yeni bir stopere yer olmadığını ancak savunmadan birinin gitmesi halinde bu transferin gerçekleşebileceğini söylediği bildirildi. Geçtiğimiz yaz döneminde Beşiktaş’a gelmek için yoğun çaba harcayan fakat bunda başarılı olamayan Marcelo’nun geri dönmesi halinde yıllık ücret konusunda da sorun çıkarmayacağını söylediği öğrenildi.

Mevcut kadrosunda Victor Ruiz, Domagoj Vida, Enzo Roco ve Erdoğan Kaya gibi stoperleri bulunan siyah-beyazlıların, yer açılması halinde Marcelo transferini ciddi olarak gündemine alacak. Hem bonservis bedeli hem de kontenjan nedeniyle Brezilyalı oyuncunun transferine çok yakın olamayan Beşiktaş Yönetimi’nin, önceliğini forvet ve sağ kanada verdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların, Marcelo için düşündüğü bir diğer formül ise kiralık modeli... Ancak yönetim bu durumda bile stoperlerden birinin ayrılmasını bekleyecek. Kadrodan giden olmazsa hem maaş limitleri hem de yabancı kontenjanı açısından bu transfere yeşil ışık yakılmayacak.