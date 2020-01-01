Beşiktaş'tan Loris Karius açıklaması

Beşiktaş Kulübü, kulüple olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıklayan Alman file bekçisi Loris Karius'la ilgili bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş Kulübü, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyuran kaleci Loris Karius ile ilgili açıklama yayınladı.

Siyah beyazlılar resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.

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Dünyada ve ülkemizde korona virüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve kulübüne bildirmiştir."

Alman file bekçisi, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle daha önce FIFA'ya şikayet ettiği Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini sosyal medyadan duyurmuştu.