Beşiktaş'tan Karius'a 'erken ayrılık' teklifi
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Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş'ın sezon sonu bitecek sözleşmesinin ardından devam etmeyi düşünmediği Loris Karius'a yönetiminden ilginç bir teklif geldi.
Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları'nın katıldığı toplantıda yeni dönem için yapılacak düzenlemeler konuşuldu.
Toplantının ardından yüksek maliyeti nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacaklarını da Karius'a ilettiler.
Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Alman file bekçisine şu an gitmesi halinde izin vereceklerini de belirttiler.
Karius ise sözleşmesi bitene kadar İstanbul'da kalacağını belirterek bu öneriyi reddetti.