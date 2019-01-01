Beşiktaş'tan Karius açıklaması

Beşiktaş resmi sitesi Konyaspor mücadelesinde hatalı gol yiyen Loris Karius için açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından hatalı gol yiyen Loris Karius'un devre arasında oyundan çıkmak istediği ancak Şenol Güneş'in ikna ettiği iddia edilmişti.

Beşiktaş yönetimi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu iddiayı yanıtladı.

Siyah-beyazlılardab yapılan açıklamanın tam metni şöyle;

"Kalecimiz Loris Karius'un A. Konyaspor maçının devre arasında ikinci yarıya çıkmak istemediği, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş tarafından ikna edilerek oyuna devam ettiği şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler tamamen asılsızdır.



Loris Karius'un böyle bir tavrı olmadığı gibi çıkan haberlerin de gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."