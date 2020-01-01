Beşiktaş'tan Henry Onyekuru atağı

Siyah-beyazlı ekibin bonservisi Monaco'da olan Henry Onyekuru'nun peşinde olduğu konuşuluyor.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın forması giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, daha önce 'ın iki kez kiralık olarak transfer ettiği başarılı kanat oyuncusu için Monaco'ya kiralama teklifi yaptı.

23 yaşındaki oyuncu geçen sezonun devre arasında kiralık olarak transfer olduğu Galatasaray'da 10 lig maçına çıkmış ve 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

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Onyekuru daha önceden 2018-19 sezonunu kiralık olarak Galatasaray'da geçirmiş ve 44 resmi maçta 16 gol 4 asistlik bir katkı sağlamıştı.