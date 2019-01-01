Beşiktaş'tan Enzo Roco açıklaması
Yorum()
Besiktas
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Enzo Roco'nun kasık adalesinde zorlanma tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ kasık bölgesinden şikayetçi olan Roco'nun sağlık durumu ile ilgili olarak, "Oyuncumuz Enzo Roco'nun sağ kasık bölgesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan fiziki muayenesi ve MR tetkiki sonucunda kasık adalesinde (Adductor Longus) grade 1 zorlanma tanısı ile tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Vida'nın ardından Enzo Roco da, pazartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyebilir. Başakşehir maçında Victor Ruiz'in yanında stoper olarak Necip Uysal'ın forma giymesi bekleniyor.