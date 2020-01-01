Beşiktaş

Beşiktaş'tan Caner Erkin'e teklif

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Adı Fenerbahçe ve Başakşehir'le anılan Caner Erkin için Beşiktaş'ın teklifi hazır.

Beşiktaş, Caner Erkin'i takımda tutmak istiyor.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, siyah beyazlı yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner'e yıllık 1 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme teklif edecek.

Caner Erkin mevcut sözleşmesinde Beşiktaş'tan 1.8 milyon euro kazanıyor. Adı Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlarla anılan tecrübeli sol bekin bu denli büyük bir indirime yanaşıp yanaşmayacağı bilinmiyor.

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    Caner bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 2 gol attı, 8 asist yaptı.

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