Beşiktaş'tan bol gollü prova: 7-1

Beşiktaş, yeni sezon öncesi çıktığı ikinci hazırlık maçında Kocaelispor'u farklı mağlup etti.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, oynadığı ikinci hazırlık maçında 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kocaelispor'u 7-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı takımını sahaya Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens ve Güven 11'iyle sürerken, ikinci yarıda Isımat-Mirin, Necip, Muhayer, Kerem, Erdem, Kartal Kayra, Oğuzhan Akgün, Utku, Ahmet, Boyd ve Umut Nayir'e de şans verdi.

Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde oynanan maçta siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ricardo Quaresma, 33. dakikada Enzo Roco, 54. dakikada Muhayer Oktay, 61 ve 78. dakikalarda Umut Nayir, 83 ve 88. dakikalarda Oğuzhan Akgün kaydetti.

Kocaelispor'un tek golü ise 8. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi.

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Tyler Boyd'dan iki asist

Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, 54. dakikada Muhayet Oktay ve 83. dakikada Oğuzhan Akgün'ün kaydettiği golleri hazırlayan isim oldu.

Siyah-beyazlı ekip bir önceki hazırlık maçında Pendikspor ile karşılaşmış ve maçtan 2-1 galip ayrılmıştı.