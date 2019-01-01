Beşiktaş'tan Bernard Mensah yalanlaması

Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah ile ilgilenmediklerini duyurdu.

Siyah Beyazlılar’dan transfer yalanlaması geldi. Kulüpten yapılan açıklamada İstikbal Mobilya ’da forma giyen Bernard Mensah’ın transferi konusunda hiçbir girişim yapılmadığı belirtildi.

Sezon başında 3 milyon 500 bin euro karşılığında ’den bonservis alınan Ganalı orta saha oyuncusu, bu sezon 13 lig maçında 4 asistle oynadı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah’ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."