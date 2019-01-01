Beşiktaş'tan Bernard Mensah yalanlaması
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Siyah Beyazlılar’dan transfer yalanlaması geldi. Kulüpten yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor’da forma giyen Bernard Mensah’ın transferi konusunda hiçbir girişim yapılmadığı belirtildi.
Sezon başında 3 milyon 500 bin euro karşılığında Atletico Madrid’den bonservis alınan Ganalı orta saha oyuncusu, bu sezon 13 lig maçında 4 asistle oynadı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah’ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."