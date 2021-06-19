Beşiktaş'tan Arturo Vidal açıklaması

Beşikaş yöneticilerinden Erdal Torunoğlulları, Arturo Vidal hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferlerini yaşayan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah - beyazlılarda gündeme gelen isimlerden biri de Şilili yıldız Aruto Vidal olduğu iddia edilmişti.

Erdal Torunoğulları neler söyledi?

Şili'de yayın yapan Latercera'ya konuşan Beşiktaş'ın başarılı yöneticisi tecrübeli oyuncuyla ilgilenmediklerini söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse Arturo Vidal ile ilgilenmiyoruz. Basında çıktığı gibi, oyuncuya herhangi bir teklif götürmedik.

"Haberin nereden çıktığını da bilmiyoruz."

Arturo Vidal bu sezon ne yaptı?

Inter ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Serie A'da 23 maçta görev alırken bu karşılaşmalarda bir gol ve iki asistlik bir performans sergiledi.

Dört kez de Devler Ligi'nde forma giyen Vidal toplamda tüm kulvarlarda 30 maça çıktı ve iki gol ile iki asistlik bir katkı sağladı.

Arturo Vidal, 119 kez de Şili Milli Takımı'nın formasını giydi.