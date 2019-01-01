Beşiktaş'tan '40'lık seri

OPTA, Süper Lig'de Beşiktaş'ın Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, öne çıkan istatistikleri derledi.

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, 'yi Vodafone Park'ta konuk etti.

Ligin ilk haftasında deplasmanda 'a 3-0 mağlup olan siyah beyazlılar, ligdeki ilk galibiyetini Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek aldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Güven Yalçın, 54. dakikada Caner Erkin ve 59. dakikada Adem Ljajic kaydetti.

Beşiktaş serisini 40 maça çıkardı

OPTA'nın analizlerine göre Beşiktaş ilk yarısını önde kapattığı son 40 Süper Lig maçını kaybetmedi. Siyah beyazlı ekip bu karşılaşmaların 34'ünde sahadan 3 puanla ayrılırken, 6 maçta da 1 puana razı oldu.

Göztepe'nin Beşiktaş'a şansı tutmuyor

Beşiktaş, Göztepe ile oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanırken, 1 maçta ise gülen taraf İzmir ekibi oldu.

Göztepe'yi konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, bu süreçte rakibine toplam 16 gol attı.

Süper Lig'de dokuz maç sonra kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu süreçten önce en son yine Göztepe karşılaşmasında filelerinde gol görmemişti (16 Mart 2019; 1-0).

Beşiktaş'a karşı çıktığı dört maçta da sahadan yenik ayrılan Tamer Tuna'nın, Süper Lig tarihinde puan alamadığı üç takımdan biri Beşiktaş ( ve Rizespor ile birlikte).

Adem Ljajic'in önderliğinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta çok farklı

2019 senesinde Süper Lig'de en fazla gol katkısı yapan oyuncu Adem Ljajic (8 gol & 11 asist)

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazandı.

Maçın bir başka yıldızı Caner Erkin ise 2014/15 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında hem gol attı, hem asist yaptı.

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Göztepe, Süper Lig'de mücadele ettiği son iki sezona da iki yenilgiyle başladı.

Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan son dört Süper Lig maçında atılan 16 golün 12'si maçların ikinci yarılarında geldi.