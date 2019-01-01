Beşiktaş'ta yıldızlar 'feda' diyecek

Beşiktaş yönetimi son yapılan toplantıyla beraber futbolcularla görüşerek yıllık ücretlerinde indirime gitmelerini isteyecek.

Beşiktaş Yönetim Kurulu, son yapılan toplantıda ocak ayında yapılacak transferleri konuşurken, maddi konularda da radikal kararlar aldı.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre yıl sonuna kadar yapılacak ödemeleri tamamlamak adına kaynak arayışlarına girişen siyah beyazlı yöneticilerin ilk etapta 100 milyon TL aradığı belirtildi.

Ligin devre arasında gelecek yılı planlayacak olan yönetim, ara transfer döneminde bazı oyuncuları görüşmeye çağıracak. İlk olarak yıllık 2.2 milyon euro net maaş alan Jeremain Lens, 3 milyon euro kazanan Domagoj Vida ve 2 milyon euro maaşla oynayan Oğuzhan Özyakup ile görüşülecek.

Beşiktaş aynı zamanda performanslarıdan memnun olduğu ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan yıldızlar Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile anlaşmaya vararak yeni mukavele teklif edecek.