Beşiktaş'ta yeni hedef Mohamed Elyounouissi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Southampton forması giyen Mohamed Elyounoussi ismi gündeme geldi.

Douglas ve Tyler Boyd'u kadrosuna katan Beşiktaş, transfer döneminde en az iki oyuncu daha almak istiyor.

Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre siyah beyazlıların, İngiltere Premier Lig ekibi forması giyen Norveçli kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi’nin peşine düştüğü öğrenildi.

Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen yıldız oyuncu için çalışma başlatan Beşiktaş Yönetimi, oyuncu cephesinden maliyet raporu istedi.

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Kulübüyle 4 yıllık daha kontratı bulunan Norveçli oyuncunun, opsiyonlu kiralama formülüyle transfer edilmesinin düşünüldüğü öğrenildi.

24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 16 Premier Lig maçında forma giydi.