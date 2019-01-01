Beşiktaş'ta Wolverhampton rotasyonu
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AA
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü Wolverhampton ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.
Kafilede sakatlığı bulunan Douglas, Victor Ruiz, Dorukhan Toköz ve N'Koudou ile Loris Karius, Domagoj Vida, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz yer almadı.
Beşiktaş'ın, Wolverhampton maçı kadrosunda şu şekilde oluştu.
Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Rebocho, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby.