Beşiktaş'ta Victor Ruiz sakatlandı

Beşiktaş’ın dünkü antrenmanında sakatlanan Victor Ruiz’in Ankaragücü maçında oynaması beklenmiyor.

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Dorukhan ve Oğuzhan’ın ardından Victor Ruiz de Ankaragücü maçında takımını yalnız bırakacak.

İspanyol futbolcunun derbisinde oynayıp oynamayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Dün sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz’in çekilen MR sonucuna göre soleus kasında ikinci derecede zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır”