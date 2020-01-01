Beşiktaş'ta başkan ikinci kez pozitif

Siyah-beyazlı ekipte ikinci kez koronavirüs belirtileri gösteren başkan Ahmet Nur Çebi'nin testi pozitif çıktı.

Beşiktaş'ta koronavirüs salgını başkan Ahmet Nur Çebi'yi ikinci kez vurdu. Belirtiler üzerine hastaneye giden başkanın test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüp başkan Çebi'nin sağlık durumu hakkında resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada "Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır" ifadeleri kullanıldı.

Başkan Çebi, daha önce de koronavirüse yakalanmış ancak atlatmıştı.