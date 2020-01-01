Beşiktaş'ta tek eksik Dorukhan

Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maça hazırlanan Beşiktaş, Dorukhan Toköz dışında tam kadro çalıştı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cuma günü deplasmanda Aytemiz ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam etti. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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Çalışmaya bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı Siyah-Beyazlılar 2-0 kazanmıştı.