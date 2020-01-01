Beşiktaş'ta son testler negatif çıktı
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bjk.com.tr
Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan testlerin negatif çıktığı duyuruldu.
Siyah beyazlı kulüp, "Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama" başlığıyla yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
"27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.
Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir.
Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."