Beşiktaş

Beşiktaş'ta son testler negatif çıktı

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bjk.com.tr
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan son açıklamaya göre siyah beyazlılara uygulanan son testlerin negatif çıktığı belirtildi.

Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan testlerin negatif çıktığı duyuruldu.

Siyah beyazlı kulüp, "Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama" başlığıyla yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

Haberin devamı aşağıda

"27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

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    Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir.

    Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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