Beşiktaş'ta sekiz kişide koronavirüs tespit edildi

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada koronavirüs testi pozitif çıkanların isimleri belirtilmedi.

Beşiktaş, 13 Mayıs Çarşamba günü futbolculara, teknik ekibe ve tesis çalışanlarına gerçekleştirilen koronavirüs testleri neticesinde sekiz kişide pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

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"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.



Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.



Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

Daha fazla takım

Beşiktaş daha önce 8 Mayıs'ta gerçekleştirdiği testler sonucunda bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüse rastlandığını açıklamıştı.

13 Mayıs'taki test sonucu pozitif çıkan sekiz kişi arasında, 8 Mayıs'ta açıklanan iki ismin yer alıp almadığı bilinmiyor.