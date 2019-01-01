Beşiktaş'ta seçim 20 Ekim'e ertelendi

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ekim tarihine ertelendi.

Siyah Beyazlılar'da bugün gerçekleşen kongrede yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle başkanlık yarışı 20 Ekim'e ertelendi.

20 Ekim'deki kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak ve Beşiktaş yeni başkanını seçecek.

Beşiktaş'ta başkanlık için son olağan seçimde aday olan Hürser Tekinoktay'ın yanı sıra, mevcut yönetimde yer alan Serdal Adalı, önceki yönetimlerde görev alan Ahmet Nur Çebi ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal yarışacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da Akatlar Mahallesi Yıldırım Oğuz Göker Caddesi Gelincik Sokak No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılmasına karar verilmişti.

Bugün çoğunluk sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı yer ve saate ertelenmiştir.

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Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu"