Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı

Siyah beyazlılar, sezon başında kadroya katılan Pedro Rebocho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş, kiralık sözleşmesi biten ve önümüzdeki sezonun kadro planlamasında yer almayan Pedro Rebocho ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Daha fazla takım

Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.

Pedro Rebocho'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."