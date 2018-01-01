Beşiktaş'ta Onur Kıvrak sesleri

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'la ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'la beraber kadro dışı bırakılan ve takımdan gönderileceği konuşulan Onur Kıvrak'la ilgili dev bir iddia gündeme geldi.

Sporx'te yer alan habere göre, Loris Karius'un performansından endişe duyan ve oyuncunun konsantrasyon eksikliğinden yakınan Şenol Güneş'e Fikret Orman tarafından Onur Kıvrak önerildi.

Burak Yılmaz'la birlikte Onur Kıvrak'ı da gündemine alan Beşiktaş'ın 30 yaşındaki file bekçisiyle ilgili hamle yapabileceği öne sürüldü.

2008'de Karşıyaka'dan transfer edilen ve 10 yıldır Trabzonspor için ter döken Onur Kıvrak, bu sezon ligde 12 maça çıkıp 18 gol yedi ve Kasım ayında kadro dışı kaldı.