Beşiktaş

Beşiktaş'ta loca satışları başlıyor

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Vodafone Park loca Beşiktaş
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1 Kasım Pazar günü Yeni Malatyaspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak Beşiktaş, sınırlı sayıda bilet satışına başlayacak.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre loca ve 1903 tribün biletleri 29 Ekim Perşembe saat 10.00'da satışa çıkacak ve bilet satışı 30 Ekim Cuma günü saat 10.00'a kadar devam edecek.

Loca ve 1903 tribün biletleri, öncelikli olarak 2019-2020 sezonunda VIP ve 1903 tribün kombine sahiplerine sunulacak ve bir kişi 3 adet bilet satın alabilecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle: 

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    Batı Alt Loca: 1.450 lira

    Batı-Doğu Üst Loca: 1.200 lira

    Güney Loca: 900 lira

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    1903 C: 750 lira

    1903 B-D: 650 lira

    1903 A-E: 550 lira

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