Beşiktaş'ta Josef sesleri
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twitter.com/Fenerbahce
A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den ayrılan eski Fenerbahçeli Josef de Souza'yı kadrosuna katıyor.
Siyah Beyazlılar'ın Josef ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı ve futbolcuyu İstanbul'a davet ettiği iddia edildi.
31 yaşındaki Josef, 2018 yazında Fenerbahçe'den Al Ahli'ye 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Bu takımda oynadığı 2 sezonda 39 maçta görev yapan Josef, rakip ağları 1 kez havalandırdı.