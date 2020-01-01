Beşiktaş'ta Jeff Hendrick sesleri

Beşiktaş'ın Burnley ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusunu gündemine aldığı iddia edildi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Jeff Hendrick ile ilgilendiği konuşuluyor.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki İrlandalı oyuncuya 3 yıllık sözleşme önererek beklemeye geçti.

Haberde Hendrick'in Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda istikrarsız bir performans sergileyen Adem Ljajic'in yerine düşünüldüğü de kaydedildi.

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Jeff Hendrick geçtiğimiz sezon Burnley forması altında çıktığı 27 resmi maçta 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.