Beşiktaş'ta ilk hedef Cenk Tosun

Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun için Everton’a kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Sabah’ın haberine göre Beşiktaş’ta futbol komitesinin başına geçmesi beklenen Erdal Torunoğulları’nın ilk icraati Cenk Tosun olacak.

İddiaya göre Çebi'nin transfer konusunda övgülerde bulunduğu Torunoğulları, vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Geçmişte birçok önemli ismin transferinde rol alan ve yıldız isimleri kadroya dahil eden Erdal Torunoğulları'nın bu kez hedefindeki ilk isim Cenk Tosun. Bu sezon 'ın oynadığı 11 resmi maçta sadece iki kez yedekten oyuna girerek 51 dakika sahada kalan ve 1 gol kaydedebilen milli futbolcunun da mutsuz olduğu kaydedildi.

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Takımda Richarlison, Kean, Calvert-Lewin'ın ardında dördüncü seçenek olarak kalan 28 yaşındaki oyuncu için kulübüne kiralama teklifi yapılacak. Valencia'nın da yakından takip ettiği ve devre arası kadroya katmayı düşündüğü isimlerden olan Cenk'i, siyah-beyazlılar kadroya dahil ederek santrfordaki eksikliği gidermek istiyor. Yıldız oyuncu da eski takımına dönmeye sıcak bakıyor.