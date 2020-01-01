Beşiktaş'ta hedef Sa Pinto

Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına başlayan Beşiktaş için Ricardo Sa Pinto ismi gündeme geldi.

Beşiktaş, 2019-20 sezonu öncesi takımın başına getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı.

Yeni bir teknik direktör arayışına giren siyah beyazlı ekip için, son olarak ekiplerinden Braga'yı çalıştıran ve şu anda boşta olan Ricardo Sa Pinto ismi gündeme geldi.

Tutto Mercato'nun haberine göre Beşiktaş yönetiminin teknik direktör adayları arasında Pinto ilk sıralarda yer alıyor.

Pinto, Braga'nın başında UEFA K Grubu'nda Beşiktaş'ı her iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı. 47 yaşındaki Portekizli teknik adam Aralık 2019'da Braga'dan ayrıldı.