Beşiktaş'ta hedef Abdullah Avcı

Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörlük görevi için düşündüğü ilk ismin Abdullah Avcı olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminin ardından yeni teknik direktör konusunda da somut adımlar atılacak. Sabah'ın haberine göre Siyah-Beyazlılar'ın liste başında 'le şampiyonluk kovalayan Abdullah Avcı var. Başkan Fikret Orman'ın daha önce de Abdullah Avcı ile temasa geçtiği, deneyimli teknik adamın ise 'Şu anda çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Sezon sonu görüşelim' dediği iiddia edilmişti.

GUTİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Öte yandan Beşiktaşlı yöneticilerin, 8 haftalık süreçte Guti'nin de yetkilerini artırıp bu süreç içerisinde teknik direktörlük için yeterli olup olmadığını değerlendireceği belirtildi. Bu iki isimden birisi olmaması halinde diğer adaylar gündeme alınacak. Tayfun Korkut'un da geçtiğimiz günlerde Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret edip Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğü konuşuluyor.