Beşiktaş'ta Guti-Atiba ihtimali

Sezon sonunda yeni teknik direktörünü belirleyecek olan Beşiktaş'ta Guti teknik direktör, Atiba da yardımcı antrenör olarak gündeme geldi.

Şenol Güneş'ten boşalacak teknik direktörlük koltuğu için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi ilk opsiyon olarak Guti Hernandez'i gündemine almıştı. Ligde kalan 8 haftalık periyotta sorumluluğu arttırılacak olan Guti için karar verilecek. Eğer İspanyol antrenör rüştünü ispatlarsa Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olma ihtimali oldukça yüksek.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi bu durumda Guti'nin yardımcı olarak Atiba Hutchinson'u düşünüyor. Hem profesyonelliği hem de kişiliğinden dolayı başkan Fikret Orman'ın takdir ettiği isimler arasında yer alan 36 yaşındaki yıldızın futbolu bırakması durumunda Guti'nin yardımcılığı teklif edilecek. Atiba, önceki gün yaptığı açıklamada, aktif futbol kariyerine son verebileceğini dile getirmişti.