Beşiktaş'ta gündem Schalke 04'te forma giyen Omar Mascarell

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen Omar Mascarell ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleri ile taçlandıran Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sky Almanya'dan Max Bielefeld'in haberine göre; Beşiktaş, İspanyol orta alan oyuncusu Omar Mascarell ile ilgileniyor. Siyah - beyazlıları bu transferde La Liga ekibi Villarreal ile yarışıyor.

Schalke 04'te forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, Alman ekibinin küme düşmesinin ardından kulüpten ayrılma kararı aldı. Hem Beşiktaş hem de Villarreal oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Omar Mascarell geçen sezon ne yaptı?

Schalke 04 formasıyla Bundesliga'da 24 karşılaşmaya çıkan defansif orta saha oyuncusu, bu maçlarda bir gol atarken bir kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Omar Mascarell'in kariyerinden satırbaşları

Futbola İspanya'nın UD Santa Cruz takımında başlayan başarılı oyuncu 2919 yılında Real Madrid altyapısına katıldı. 2014 yılında İngiliz ekibi Derby County'e kiralanan Mascarell, bir dönem Sporting Gijon'da da kiralık olarak forma giydi.

2016 yılında Real Madrid, Mascarell'i sözleşmesine geri satın alma opsiyonu koydurarak 1 milyon euro karşılığında Frankfurt'a sattı.

2018 yılında opsiyonu kullanarak 4 milyon euro'ya Mascarell'i geri alan Real Madrid, oyuncuyu 10 milyon euro karşılığında Schalke 04'e gönderdi.