Beşiktaş'ta gündem Nikola Kalinic

Siyah Beyazlılar, Atletico Madrid'in 32 yaşındaki Hırvat forveti Nikola Kalinic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'a elenen Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı.

NTV Spor'un haberine göre siyah beyazlı ekip, forması giyen Nikola Kalinic için harekete geçti.

İlk olarak Hırvat golcü ile temasa geçen Beşiktaş, bu futbolcuyu ikna etmesi halinde Atletico Madrid ile masaya oturacak.

Daha fazla takım

Beşiktaş Kalinic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Atletico Madrid'in ise bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli forveti bonservisiyle vermek istediği biliniyor.

Kalinic geçtiğimiz sezon kiralık olarak ’da forma giydi. Bu takımda 19 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 5 gol atıp 2 de asist yaptı.