Beşiktaş'ta gündem Marcelo ve Mensah

Siyah Beyazlılar, Lyon'dan eski futbolcusu Marcelo ile İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Bernard Mensah'ın peşine düştü.

Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi yakalayıp şampiyonluk umutlarını yeşerten Beşiktaş, devre arasında önemli takviyeler yapıp sonuca ulaşmayı hedefliyor.

Sabah'ın haberine göre Siyah Beyazlılar iki futbolcuyu yakından takip ediyor.

Bunlardan ilki 2017 yazında 7 milyon euro bonservis bedeliyle 'un yolunu tutan Marcelo Guedes.

Lyon taraftar grubu Bad Gones üyeleri ile tartışma yaşayan ve ciddi tepkilere maruz kalan Brezilyalı stoper, takımdan ayrılmak istiyor.

Beşiktaş Yönetimi, Lyon ile yollarını ayırması halinde Marcelo'ya imza attırmaya hazır. Bir başka seçenek ise 32 yaşındaki yıldızın bedelsiz olarak kiralanması...

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İkinci isim ise finansal açıdan zor günler geçiren 'un yıldız ismi Bernard Mensah.

Sezon başında 3 milyon 500 bin euro karşılığında 'den bonservisi alınan Mensah, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Kayserispor ise oyuncunun tüm alacaklarını ödeyerek serbest kalma ihtimalini ortadan kaldırdı ve 3 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.