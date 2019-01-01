Beşiktaş'ta gündem Marcelo ve Mensah
Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi yakalayıp şampiyonluk umutlarını yeşerten Beşiktaş, devre arasında önemli takviyeler yapıp sonuca ulaşmayı hedefliyor.
Sabah'ın haberine göre Siyah Beyazlılar iki futbolcuyu yakından takip ediyor.
Bunlardan ilki 2017 yazında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'un yolunu tutan Marcelo Guedes.
Lyon taraftar grubu Bad Gones üyeleri ile tartışma yaşayan ve ciddi tepkilere maruz kalan Brezilyalı stoper, takımdan ayrılmak istiyor.
Beşiktaş Yönetimi, Lyon ile yollarını ayırması halinde Marcelo'ya imza attırmaya hazır. Bir başka seçenek ise 32 yaşındaki yıldızın bedelsiz olarak kiralanması...
İkinci isim ise finansal açıdan zor günler geçiren Kayserispor'un yıldız ismi Bernard Mensah.
Sezon başında 3 milyon 500 bin euro karşılığında Atletico Madrid'den bonservisi alınan Mensah, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
Kayserispor ise oyuncunun tüm alacaklarını ödeyerek serbest kalma ihtimalini ortadan kaldırdı ve 3 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.